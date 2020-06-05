Volvo

Volvo Trucks

РОССИЯ

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Скидка 50% на 50 Синих сервисных контрактов Volvo на 12 месяцев

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Грузовики Volvo в наличии

Седельные тягачи, строительная и коммунальная техника,
лесовозы и скальники. Быстрая поставка

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Мусоровозы Volvo FM Zoeller в наличии

  • От 373 000 рублей в месяц
  • Синий сервисный контракт Volvo на 12 месяцев в подарок
  • Расширенная гарантия на третий год при покупке по договору лизинга

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сервис на особых условиях

Только до 31 июля в Вольво Груп Трак Центрах
Минус 20% на работы и минус 10% на запасные части для грузовиков старше 5 лет

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серия UNLIMITED

FH, FMX и FM на особых условиях

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Онлайн магазин запчастей

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Новая линейка тяжёлых грузовых автомобилей

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Плохого не посоветуем

С 1 июня по 31 августа скидки 15%
на работы и оригинальные запасные части.

Подробности акции

Стандартные комплектации

Грузовики в наличии и под заказ

Грузовики с пробегом

Только лучшая техника вам на выбор

Онлайн магазин запчастей Volvo Trucks

Официальный интернет-магазин

Volvo Connect

Цифровой дом

Toy trucks , Toy trucks

Аренда грузовиков

Зачем владеть? Можно зарабатывать

Классическая гамма грузовиков

Классика не останется незамеченной

Транспортные решения для вашего бизнеса

Магистральные перевозки, строительный бизнес, доставка — для каждой отрасли и конкретной задачи найдется решение, отвечающее потребностям. Мы можем вам помочь..

Volvo trucks buying FH

Топовый комфорт и мощность

Volvo FH16 >>

Volvo trucks buying FH

Магистральные перевозки

Volvo FH >>

Volvo trucks buying FMX

Строительный грузовик

Volvo FMX >>

Volvo trucks buying FM

Универсальный грузовик

Volvo FM >>

Volvo trucks buying FE

Региональные перевозки

Volvo FE >>

Volvo trucks buying FL

Внутригородские перевозки

Volvo FL >>

Наши услуги

Volvo trucks service contracts

Сервисные контракты Volvo

Сервисный контракт Volvo, включающий плановое обслуживание и гарантию полностью бесперебойной эксплуатации, помогает вам продолжать движение.

Узнайте о наших сервисных контрактах
Volvo trucks training efficient man driving

Обучение водителей

Стиль вождения влияет на ваш грузовой автомобиль, его характеристики и приносимый им доход. Незначительные изменения имеют огромное значение.

Ознакомьтесь с нашими курсами для водителей

Страхование и финансовые услуги Volvo

Наши гибкие финансовые предложения и индивидуально подготовленные страховые полисы могут сделать ваш грузовой автомобиль удачной инвестицией, находящейся под надежной защитой.

Ознакомьтесь с нашими финансовыми и страховыми предложениями

Последние пресс-релизы

Press Release

Офисы продаж Volvo Trucks в России

 

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