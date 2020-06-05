Volvo Trucks

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20 седельных тягачей Volvo FH поставлены компании «ТРАСКО»

«ТРАСКО» — одна из крупнейших международных транспортно-логистических компаний на российском рынке, оказывающая полный комплекс услуг по перевозке грузов любой сложности и объема автомобильным, воздушным, железнодорожным и морским транспортом по всему миру. По состоянию на 2019 год собственный парк компании составляет более 400 автопоездов, а общая численность сотрудников – свыше 1 200 человек. Структура компании включает в себя сеть из 21 филиала, которые охватывают европейскую часть России, Уральский и Сибирский округа.